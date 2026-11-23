https://news.day.az/world/1876335.html Преамбула проекта новой Конституции Армении теперь выглядит так Как мы сообщали ранее, в Армении опубликован проект новой Конституции. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в новой Конституции ссылки на Декларацию о независимости в нет. Теперь преамбула выглядит так:
Преамбула проекта новой Конституции Армении теперь выглядит так
Как мы сообщали ранее, в Армении опубликован проект новой Конституции.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в новой Конституции ссылки на Декларацию о независимости в нет.
Теперь преамбула выглядит так:
"Мы, народ Республики Армения, ради сохранения и развития нашего государства, руководствуясь миссией построения независимого, мирного, безопасного и процветающего государства в наших международно признанных границах и стремясь передать это государство будущим поколениям, принимаем Конституцию Республики Армения.
Конституция является нашим коллективным соглашением о фундаментальных принципах внутренних и внешних отношений Республики Армения".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре