Как мы сообщали ранее, в Армении опубликован проект новой Конституции.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в новой Конституции ссылки на Декларацию о независимости в нет.

Теперь преамбула выглядит так:

"Мы, народ Республики Армения, ради сохранения и развития нашего государства, руководствуясь миссией построения независимого, мирного, безопасного и процветающего государства в наших международно признанных границах и стремясь передать это государство будущим поколениям, принимаем Конституцию Республики Армения.

Конституция является нашим коллективным соглашением о фундаментальных принципах внутренних и внешних отношений Республики Армения".