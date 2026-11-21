Австралийские физики впервые передали осмысленное сообщение сквозь кирпичную стену, использовав в качестве носителя гравитационное поле. Команда из Университета Квинсленда описала эксперимент в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Схема передачи сообщения опирается на закон всемирного тяготения: передатчик сдвигает массивный предмет между двумя точками, а приемник фиксирует изменение силы тяжести. В опыте авторы перемещали противовес лифта массой около 1800 килограммов между этажами здания, а датчик стоял в соседней комнате за стеной. За минуту удавалось передавать один бит. Ученые послали слово "Gravity" ("Гравитация") длиной 49 битов, и приемник принял его без ошибок.

Гравитация уникальна: в отличие от радиоволн, света или звука, ее нельзя заглушить клеткой Фарадея или иным барьером, поскольку никакой материал не ослабляет гравитационное поле. Масса не бывает отрицательной, поэтому присутствие тяжелого предмета невозможно "спрятать". В теории злоумышленник может попытаться заглушить сигнал, двигая другие массы рядом с приемником, но для этого ему пришлось бы построить ловушку колоссальной сложности - гравитационный аналог клетки Фарадея.

Технология остается маломощной. На нынешнем оборудовании дальность связи измеряется метрами, а скорость - единицами битов в минуту. При массе порядка 75 000 килограммов (сопоставимо с танком) и сверхпроводящем гравиметре дальность можно поднять лишь до 500 метров. Зато канал не боится условий, где обычная связь отказывает: его можно применять для скрытной передачи данных из защищенных объектов и герметичных бункеров, куда не проходят ни радиоволны, ни звук.

Мысль передавать информацию через гравитацию обсуждается давно, но ее проверяли лишь теоретически. Прошлые предложения опирались на нейтрино или гравитационные волны, для которых нужны огромные детекторы либо управление черными дырами. Авторы работы пошли по классическому пути, известному со времен Ньютона, и показали, что для демонстрации достаточно обычного груза и ручного прибора.

В ближайшие годы на смену пружинным приборам придут холодноатомные интерферометры и микромеханические сенсоры на кристаллах. Те же технологии рассматриваются для поиска контрабанды под землей и под водой, а также для сетей раннего оповещения о землетрясениях. Появление дешевого и портативного оборудования, считают авторы, может превратить гравитационную связь из лабораторного курьеза в рабочий инструмент для узких задач.