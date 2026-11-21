В результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, в Хатаинском районе был задержан 44-летний Халид Мустафаев, ранее судимый за аналогичные преступления. Он подозревается в незаконной продаже сильнодействующих лекарственных препаратов лицам с наркотической зависимостью в принадлежащей ему аптеке Vidal.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в ходе осмотра аптеки было обнаружено и изъято большое количество сильнодействующих препаратов "Диазепам" и "Прегабалин" ("Лирика"), содержащих наркотические вещества. Препараты были произведены в Исламской Республике Иран и ввезены в страну контрабандным путем.

В ходе расследования также был установлен круг лиц, совместно с Х. Мустафаевым организовавших незаконный оборот указанных препаратов. В результате последующих оперативных мероприятий полицейские задержали 38-летнего Орхана Кенгерли, 35-летнего Эльшада Асланлы, 36-летнего Парвиза Исмаилова, 34-летнего Турала Алиева, 43-летнего Турала Агаева и 35-летнего Мурада Гасанова.

При досмотре у задержанных также были обнаружены сильнодействующие таблетки "Прегабалин".

В ходе расследования установлено, что Т.Алиев познакомил страдающего наркотической зависимостью О. Кенгерли и других лиц, личности которых в настоящее время устанавливаются следствием, со своим знакомым Х. Мустафаевым. В свою очередь, эти лица в разное время незаконным путем приобретали в указанной аптеке "Прегабалин" и другие препараты, содержащие психотропные вещества, продажа которых предусмотрена только по специальным рецептам.

В некоторых случаях оплата за таблетки, содержащие наркотические вещества, переводилась на банковскую карту Т.Алиева, а затем таким образом передавалась Х. Мустафаеву.

В ходе следствия установлено, что О.Кенгерли не только употреблял приобретенные сильнодействующие таблетки лично, но и в разное время продавал их своим знакомым Э. Асланлы и П. Исмаилову.

С этой целью Кенгерли через своего родственника М.Гасанова передал Э.Асланлы адрес места, где были спрятаны продаваемые им наркотические вещества.

Кроме того, полученными техническими доказательствами подтверждены сведения о переговорах О.Кенгерли с другим его родственником Т. Агаевым по поводу употребления сильнодействующих препаратов, а также о приобретении им указанных веществ под условными названиями "лири", "лирик" и "лирика".

О.Кенгерли и Х.Мустафаеву предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. По решению суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются следственные действия, направленные на привлечение к юридической ответственности других лиц, фигурирующих в уголовном деле.