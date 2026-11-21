https://news.day.az/azerinews/1876084.html Bakıda Xalq rəssamının oğlunun meyiti tapıldı - FOTO Bakının Yasamal rayonunda mənzildən meyit tapılıb. Milli.Az xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu, İnşaatçılar prospektində qeydə alınıb. 66 yaşlı Elşad Cahangir oğlu Rüstəmovun meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb. Meyitin üzərində zorakılıq əlamətləri olmayıb. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.
Bakıda Xalq rəssamının oğlunun meyiti tapıldı - FOTO
Bakının Yasamal rayonunda mənzildən meyit tapılıb.
Milli.Az xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu, İnşaatçılar prospektində qeydə alınıb.
66 yaşlı Elşad Cahangir oğlu Rüstəmovun meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb. Meyitin üzərində zorakılıq əlamətləri olmayıb.
Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.
Qeyd edək ki, Elşad Rüstəmov mərhum Xalq rəssamı Cahangir Rüstəmovun oğludur.
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