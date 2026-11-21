Если США выполнят свои обязательства в первый день, Тегеран готов открыть Ормузский пролив на второй день.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Он отметил, что двухдневный план по-прежнему остается в силе и, если Вашингтон серьезно настроен на достижение соглашения, этот план может создать необходимые условия для договоренности.

По словам Арагчи, Иран не получил от США ответа на выдвинутое им предложение. Он заявил, что, если Вашингтон действительно хочет достичь соглашения, ему придется изменить свою позицию.

Министр также добавил, что для открытия Ормузского пролива должны быть выполнены семь условий, выдвинутых Ираном. По его словам, если у США будут предложения относительно выполнения этих условий, Тегеран готов к диалогу.