Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

"Технологии могут сделать преобразования возможными". Эту фразу помощник Генерального секретаря ООН Навид Ханиф произнес 19 ноября, представляя доклад "Электронное правительство 2026", и главное слово в ней - "могут". Модальный глагол здесь работает как оговорка юриста: серверы и приложения сами по себе ничего не меняют, пока государство не заставит их служить человеку, а человек не привыкнет ими пользоваться. В том же докладе есть строка, которую в Баку ждали два года. Азербайджан поднялся в Индексе развития электронного правительства с 74-го места на 38-е среди 194 оцениваемых стран.

19 ноября в Нью-Йорке Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам представил юбилейный, четырнадцатый доклад об электронном правительстве. Исследованию исполнилось 25 лет, впервые в нем оценены 194 страны, а заголовок задает повестку на годы вперед: "От цифрового правительства к агентному". Азербайджан в этом докладе 38-й. Два года назад был 74-м.

Сводный балл вырос с 0,7607 до 0,8847, на 16,3%. Средний мировой показатель за тот же период прибавил 4,6% (с 0,6382 до 0,6675), так что версия, будто все просто дружно подросли, не выдерживает арифметики: мы шли в три с половиной раза быстрее среднего. Страна перешла в подгруппу V3 категории "очень высокий уровень", где соседствует с Японией, Австрией, Канадой и Израилем.

Росли все три опоры индекса одновременно. Подындекс онлайн-услуг прибавил 28,6%, человеческий капитал - 11,5%, телекоммуникационная инфраструктура - 9,4%. Такая раскладка закрывает удобное объяснение про случайный всплеск одной графы: сдвинулась вся конструкция, от оптоволокна до образования.

Главная цифра спрятана глубже. Индекс онлайн-услуг оценивает то, что ближе всего к гражданину, - работу государственных порталов, и здесь Азербайджан переместился с 67-го места на 11-е, на 56 позиций за один цикл. По подындексу институциональной основы страна первая в мире. В предоставлении услуг она десятая и делит это место с Эстонией, на которую постсоветское пространство двадцать лет смотрело как на недосягаемый эталон. Позади остались Великобритания (12-е место), США (18-е), Канада (20-е) и Норвегия (22-е).

Вашингтон, который охотно читает Баку лекции о "качестве управления", в цифровых госуслугах стоит на семь строк ниже.

Честности ради, в сводной таблице картина иная. Британия входит в первую десятку с баллом 0,9553, лидер - Южная Корея с 0,9794, и разрыв этот лежит в инфраструктуре связи и человеческом капитале, где быстрых побед не бывает по определению. Мы обогнали Лондон и Вашингтон на одной дистанции из трех. Зато на той, где государство встречается с гражданином напрямую. На двух других дистанциях мы тоже прибавляем двузначными и почти двузначными темпами, а у стран, стоящих у потолка шкалы, подобные приросты невозможны арифметически.

Оценку со стороны дали сами авторы доклада. Винченцо Акуаро, руководитель направления цифрового правительства в UN DESA, назвал продвижение Азербайджана "по-настоящему впечатляющим прогрессом" и предложил другим государствам изучать этот опыт как образец лучшей практики. Причины он перечислил без дипломатических оговорок: крупные вложения в цифровое государство и прочная правовая база, выстроенная при сильном политическом руководстве.

Признание ООН для азербайджанской модели не новость. В 2015 году "ASAN xidmət" получила Премию ООН за государственную службу в номинации "Улучшение предоставления государственных услуг". Четыре года спустя Баку принимал Форум ООН по государственной службе и получил там специальную награду за развитие цифровых госуслуг. Еще в июле 2016-го в президентском дворце в Кабуле подписали меморандум о создании афганского центра по образцу ASAN, и служба там получила то же имя.

15 июля на круглом столе в Баку заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов назвал цель: войти в первую сороковку индекса. "В настоящее время Азербайджан занимает 74-ю позицию", - уточнил он. Через четыре месяца - 38-я. Подозреваю, что в июле замминистра и сам не знал, что рубеж уже взят: доклад ООН выходит с большим опозданием относительно замеров, и выпуск 2024 года, по данным ASAN xidmət, опирался на сведения до мая 2023-го. В советское время за перевыполнение плана вручали переходящий вымпел.

Планку подняли без паузы. 8 сентября на Бакинской неделе климатических действий заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев назвал новую цель - первую тридцатку - и пообещал в ближайшие три года выстроить модель агентного правительства. Через два с небольшим месяца ООН вынесла слово "агентное" в заголовок своего доклада. Баку угадал повестку раньше Нью-Йорка.

Из того же лага замеров следует вещь, которую пока мало кто заметил. 27 февраля 2026 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил распоряжением №953 План действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы, тогда же создан Совет по цифровому развитию, объединивший электронное правительство, искусственный интеллект, кибербезопасность и цифровой суверенитет. Первое место в мире по институциональной основе получено без учета этого документа. ООН увидит его только в 2028-м.

Гражданин тем временем голосует телефоном. 11 февраля замминистра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов сообщил о 2,5 млн пользователей mygov, примерно четверти населения. 1 сентября председатель правления агентства Фарид Османов назвал уже 4 млн. Полтора миллиона новых пользователей за семь месяцев. Ведомственные приложения одно за другим растворяются в единой платформе: в мае Агентство водных ресурсов объявило о переносе своих услуг в mygov и закрытии e-Su.

Азербайджан уже однажды совершал подобный прыжок: в 2014 году страна стояла на 77-м месте, в 2016-м - на 47-м. Следующие восемь лет таблица держала нас между 70-й и 83-й строками, и лучшей иллюстрации устройства индекса не придумать. Он относителен. Пока ты закладываешь фундамент, остальные бегут, и бегущих становится больше: в высокую и очень высокую группы входит уже 151 страна из 194 против 138 двумя годами раньше. Нынешний прыжок сделан в этой толпе, и опирается он на первое в мире место по институциональной основе, на то, что не выветривается от цикла к циклу.

Соседям та же толпа далась труднее. В 2024-м Армения с баллом 0,8422 стояла на 48-й строке, на 26 позиций выше нас. Теперь она 55-я, Грузия 58-я, Россия 50-я. Разрыв с Ереваном развернулся на 43 позиции за один цикл.

Датский же опыт объясняет механику отложенного эффекта лучше любой методички. Цифровая стратегия Дании на 2011-2015 годы ставила задачу перевести всю письменную переписку граждан с государством в цифру, и в июне 2012 года фолькетинг принял закон о государственной цифровой почте, по которому с 1 ноября 2013 года получать письма властей в электронный ящик обязали все компании, а с 1 ноября 2014 года - всех жителей старше пятнадцати лет (освобождение получили те, кто не может общаться с государством цифровым путем). В рейтинге ООН 2016 года Дания была девятой. Первой она стала в 2018-м и удерживала вершину четыре доклада подряд. Между законом и пьедесталом прошло шесть лет.

Вершина при этом никому не принадлежит. Южная Корея возглавляла индекс три доклада подряд, с 2010 по 2014 год, затем двенадцать лет довольствовалась местами со второго по четвертое и вернулась на первое только сейчас, обойдя Данию на 0,0017 балла.

Датский урок в Баку выучили раньше, чем увидели результат. 11 февраля на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", Президент Азербайджана Ильхам Алиев сформулировал задачу без оговорок: "Государственные услуги должны оказываться через портал mygov, то есть из единого центра". Там же прозвучало требование назначить в каждом ведомстве заместителя по цифровым вопросам. Если ООН сохранила прежний цикл замеров, нынешний результат зафиксировал работу 2025 года, когда, по словам председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Фарида Османова, число пользователей mygov выросло в 2,3 раза, а февральские решения в таблицу еще не попали. Их экзамен - доклад 2028 года.

Слабое место известно и без ООН. В Индексе хорошего правительства Чандлера за 2026 год Азербайджан стоит пятым в мире по долгосрочному видению и 75-м по координации между ведомствами. По сбору и использованию данных - 82-е место. Видение из первой пятерки, межведомственная кухня - в районе восьмидесятой строки. Под эту болезнь и создавался Совет по цифровому развитию во главе с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой; на его первом заседании министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев доложил, что план ускорения цифрового развития на 2026-2028 годы охватывает 58 инициатив.

Следующую планку обозначил заместитель председателя правления того же агентства Шахин Алиев: 8 сентября на Бакинской неделе климатических действий он назвал целью первую тридцатку и переход к "агентному правительству" в течение трех лет. Казахстан, ближайший постсоветский ориентир, в этот раз впервые вошел в высший рейтинговый класс VH, где теперь 21 страна. Нам до него один класс. Сам доклад ООН описывает тот же поворот: искусственный интеллект координирует процессы и предугадывает потребности, а ответственность за решение остается на чиновнике.

Скорее всего, в докладе осени 2028 года Азербайджан войдет в первую тридцатку сводного индекса и в первую десятку по онлайн-услугам. Сорок седьмое место 2016 года вместе с графиком следующих восьми лет я бы держал под стеклом на столе каждого нового заместителя по цифре. Тридцатку принесет человек в Лянкяране, который в декабре откроет mygov второй раз за месяц и даже не заметит, что сделал это.

Стартовую строчку 2016 года я бы держал под стеклом на столе каждого нового заместителя по цифре, как точку отсчета большого пути. Сегодня страна идет так быстро, что цели приходится поднимать на ходу. 15 июля замминистра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов назвал ориентиром первую сороковку, а уже через два месяца планку подняли до тридцатки. За этими решениями стоят конкретные цифры. Обновленный mygov заработал в сентябре 2024 года. За первый год у него появилось 1,68 миллиона пользователей, а ко второй годовщине их стало 4 миллиона, почти каждый второй житель страны. Больше девяноста госуслуг за это время создали заново, всего на платформе их уже 430, и 97,7 процента пользователей ими довольны. Справку о составе семьи, доверенность, разрешение на поездку в Карабах через сервис "Yolumuz Qarabağa" теперь получают с телефона. Высшая оценка цифровому государству звучит тогда, когда им пользуются не задумываясь: человек в Лянкяране второй раз за месяц открывает mygov и даже не замечает этого. Хорошее цифровое государство похоже на электричество. Его не видно, но светло в каждом доме.