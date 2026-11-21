Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в рамках визита в США провел встречи с представителями Университета штата Оклахома, Лэнгстонского университета и Мэрилендского университета.

Об этом министр сообщил в социальной сети X.

В ходе встреч обсуждалась реализация совместной программы двойного диплома между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Университетом штата Оклахома. Отмечалось, что первый обмен студентами состоится в следующем году.

Стороны также рассмотрели вопросы расширения межвузовского сотрудничества, увеличения числа специальностей в рамках программы двойного диплома, укрепления научно-исследовательских и академических связей.

В рамках визита Меджнун Мамедов ознакомился с деятельностью и научными исследованиями Американского института козоводства, функционирующего при Лэнгстонском университете. Состоялся обмен мнениями о научных и практических достижениях в области козоводства, возможностях обмена опытом и реализации совместных исследовательских проектов.

В ходе посещения Колледжа сельского хозяйства и природных ресурсов Мэрилендского университета министр ознакомился с деятельностью Лаборатории цифрового и точного земледелия.

В рамках презентации была представлена информация об исследованиях в области применения технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, оптимизации графиков орошения, раннего выявления и диагностики заболеваний растений.

Министр отметил, что данные направления сотрудничества будут способствовать расширению международных связей высших учебных заведений Азербайджана, внедрению современных подходов в аграрное образование и укреплению научного потенциала в приоритетных отраслях сельского хозяйства.