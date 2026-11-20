Участники Международного форума омбудсменов, прошедшего в Москве в рамках ежегодного заседания Евразийского альянса омбудсменов, подписали декларацию о намерениях создать Всемирное независимое объединение правозащитников (ВНОП). Подписи под документом поставили 74 правозащитника. Организация будет основана на принципах гуманизма, независимости, беспристрастности и международной солидарности.

Объединение будет действовать на основе Московских принципов международного правозащитного сотрудничества. Документ включает 23 положения о защите человеческого достоинства, универсальности прав и свобод, уважении национального многообразия, а также о соблюдении верховенства права и объективности. Московские принципы призваны укрепить самостоятельность правозащитных институтов и помочь им сотрудничать даже при разногласиях между государствами.

Необходимость создания нового объединения продиктована современными вызовами. Вооруженные конфликты, техногенные и природные катастрофы, гуманитарные кризисы и массовая миграция требуют новых форм координации между правозащитными институтами. Участники форума сошлись во мнении, что право человека на жизнь, достоинство и свободу не должно зависеть от государственных границ или политических обстоятельств.

Объединение планирует создать механизмы трансграничной правовой помощи. В случаях массовых нарушений прав человека омбудсмены разных стран будут вырабатывать общие стандарты кризисного реагирования. Членство в объединении будет открытым: в него могут вступить все правозащитники, разделяющие ценности организации.

Международный форум омбудсменов собрал омбудсменов и правозащитников из 70 стран. В Москву приехали более 450 участников из стран ближнего зарубежья, США, Мексики, Бразилии, Греции, Индонезии, Мадагаскара, Монголии, Швейцарии и других государств.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова заявила: "Мы не можем допускать двойных стандартов в защите прав человека. Необходимо уважать права каждого, независимо от национальности, вероисповедания, страны проживания или политических убеждений".

Говоря о предлагаемом объединении, она сказала: "Все мы должны беспристрастно, честно и справедливо отвечать на стоящие перед нами вызовы. Мы предлагаем объединиться в такую независимую структуру, где разные страны, сильные в том или ином направлении, будут координировать работу профильных секций и возглавлять их".

Лантратова отметила, что инициатива уже нашла поддержку: "Мне отрадно, что в ходе наших двусторонних встреч с омбудсменами очень многие поддержали эту инициативу и выразили желание присоединиться. Эта работа сейчас начинается".