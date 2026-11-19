https://news.day.az/world/1875508.html Пашинян рассказал, когда опубликуют проект новой конституции Армении Проект нового основного закона Армении будет обнародован на следующей неделе. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян. "На следующей неделе будет обнародован предварительный проект новой конституции", - сказал он.
Пашинян рассказал, когда опубликуют проект новой конституции Армении
Проект нового основного закона Армении будет обнародован на следующей неделе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.
"На следующей неделе будет обнародован предварительный проект новой конституции", - сказал он.
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