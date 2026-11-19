Проект нового основного закона Армении будет обнародован на следующей неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян.

"На следующей неделе будет обнародован предварительный проект новой конституции", - сказал он.