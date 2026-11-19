Россия, США и Китай могут договориться о взаимных проверках своих ядерных объектов. Стороны допускают возможность проведения совместных инспекций на стратегических военных территориях друг друга. Об этом 18 октября заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Думаю, это нормально", - отметил он.

Глава Белого дома уточнил, что подобный механизм взаимных инспекций может заработать только после того, как три государства согласуют параметры сокращения своих ядерных арсеналов. При этом американский лидер признал, что дальнейшее уменьшение ядерных запасов является крайне сложной задачей.

В частности, он подчеркнул, что сокращение американского ядерного арсенала на 2 тысячи боеголовок станет непростой задачей даже в случае подписания соответствующего договора с Россией и Китаем.