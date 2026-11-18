Средний коридор имеет экономическое и стратегическое значение для Германии.

Как передает Day.Az, об этом в среду заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос корреспондента Trend в ходе совместного брифинга с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что одной из главных целей Германии и Европейского союза является поиск надежных партнеров как в политической, так и в экономической сферах.

"Именно поэтому мы содействуем заключению соглашений о свободной торговле и работаем над тем, чтобы инфраструктура позволяла нам лучше выстраивать связи с перспективными партнерами. В этом контексте Средний коридор имеет стратегическое значение для Европы. Именно поэтому его реализация является одним из приоритетных проектов, над которыми активно работают Европейский союз и Германия. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем добиться положительных результатов", - сказал он.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию с Европой и проходящий через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, после чего пересекает Каспийское море и через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу. Средний коридор рассматривается как альтернативный маршрут традиционным Северному и Южному транспортным коридорам, обеспечивающий связь между восточными районами Азии, включая Китай, и европейскими рынками.