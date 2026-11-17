https://news.day.az/officialchronicle/1875002.html Утверждено соглашение о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Узбекистаном Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев. Отметим, что соглашение было подписано 23 августа 2026 года в Ташкенте.
Утверждено соглашение о пенсионном обеспечении между Азербайджаном и Узбекистаном
Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Узбекистан".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев.
Отметим, что соглашение было подписано 23 августа 2026 года в Ташкенте.
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