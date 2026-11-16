https://news.day.az/officialchronicle/1874650.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре