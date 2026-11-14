В Porsche упрекнули Tesla в увлечении спецэффектами

Генеральный директор Porsche Михаэль Лайтерс раскритиковал подход Tesla, которая делает ставку на эффектные презентации. По словам топ-менеджера, Porsche намерена дистанцироваться от подобных трюков и сосредоточиться на реальных инженерных решениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, подробности сообщил портал "Авто Mail" со ссылкой на Motor1.

15 октября обе компании почти одновременно представили свои флагманские спорткары. Tesla устроила шоу с полетом Roadster: электромобиль разогнался по изогнутой рампе, поднялся в воздух, выполнил оборот и приземлился на колеса. Трюк обеспечили пневматические ускорители, которые помогали делать инженеры SpaceX.

Лайтерс отметил, что у Porsche и Tesla разная аудитория, поэтому немецкая компания не собирается соревноваться с американской в зрелищности. Также отмечается, что Roadster пока остается скорее обещанием: Tesla заявила несколько версий, однако цены и твердого графика производства до сих пор представлено не было.

Вместо летающего гиперкара Porsche показала концепт Mission S - спорткар со средним расположением двигателя. Мотор пока не рассекречен, но все указывает на восьмицилиндровый агрегат - V8 или оппозитную "восьмерку". Машину проектируют под гибридную и под обычную бензиновую силовую установку, а при достаточном спросе ей могут дать механическую коробку передач. Если проект получит "зеленый свет", Porsche вернется в сегмент суперкаров впервые с 2015 года, когда производство 918 Spyder завершилось.