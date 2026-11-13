Хуситы заявили об ударах по Saudi Aramco

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удары с использованием беспилотников и баллистической ракеты по объекту саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в Эр-Рияде, а также по аэропорту и авиабазе на юге королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Наши вооруженные силы (имеются в виду хуситы - прим. ТАСС) смогли атаковать компанию Aramco в <...> Эр-Рияде с помощью беспилотника", - написал он в своем Telegram-канале. По версии Сариа, цель операции была успешно поражена.

Кроме того, хуситы нанесли удар по "военно-транспортному самолету в аэропорту Шаруры с помощью беспилотника". Сариа добавил, что мятежники атаковали баллистической ракетой авиабазу в Хамис-Мушайте.