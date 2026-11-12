https://news.day.az/society/1873919.html

Массовое отравление в Лянкяране

В Лянкяранском районе произошло массовое отравление. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня 11 жителей района были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с диагнозом "отравление". Среди них трое несовершеннолетних. По предварительной информации, причиной отравления стали продукты питания.