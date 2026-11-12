https://news.day.az/society/1873919.html Массовое отравление в Лянкяране В Лянкяранском районе произошло массовое отравление. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня 11 жителей района были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с диагнозом "отравление". Среди них трое несовершеннолетних. По предварительной информации, причиной отравления стали продукты питания.
Массовое отравление в Лянкяране
В Лянкяранском районе произошло массовое отравление.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, сегодня 11 жителей района были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с диагнозом "отравление". Среди них трое несовершеннолетних.
По предварительной информации, причиной отравления стали продукты питания.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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