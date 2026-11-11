Глава МЧС Азербайджана посетил посольство Польши после трагедии в Кракове - ФОТО - ВИДЕО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Польшей Кемаледдин Гейдаров 11 ноября посетил посольство Польши в Баку.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что министр встретился с чрезвычайным и полномочным послом Польши в нашей стране Павелом Радомским и в соответствии с поручением Президента Азербайджана от имени правительства страны выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в городе Краков, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Почтив память погибших, министр оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Польши.

Напомним, что 7 ноября в полдень в центре Кракова произошла стрельба. 24-летний гражданин Польши открыл огонь по прохожим. В результате происшествия погибли 6 человек, в том числе 2 иностранных гражданина, еще 15 человек получили ранения.