Кушнер рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби - ВИДЕО

Россия и Украина договорились о проведении самого масштабного гуманитарного обмена пленными. Об этом 11 ноября заявил зять американского лидера Джаред Кушнер по итогам второго дня переговоров в Абу-Даби, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Итак, мы только что завершили второй день обсуждений. Они были очень содержательными, хотя дискуссии оказались довольно сложными - особенно после почти восьми месяцев без общения", - сказал он.

Кушнер отметил, что участники встречи обсудили весь спектр актуальных вопросов и смогли обменяться мнениями, несмотря на высокую сложность проблематики.

В одних сферах, подчеркнул он, уже наметились реальные возможности для компромисса, в других потребуются дополнительные обсуждения.

Прошедшую встречу Кушнер назвал "хорошим первым шагом", напомнив, что стороны не садились за стол переговоров вместе почти восемь месяцев. Этот прогресс, по его словам, дает основания надеяться на дальнейшее развитие конструктивного гуманитарного диалога.

Напомним, переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. В первый день дискуссии продлились почти четыре часа, во второй - около полутора часов.