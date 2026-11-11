ДТП с микроавтобусом в Астаре, много пострадавших

В Астаре микроавтобус опрокинулся после того, как водитель потерял управление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на дороге Киджабя - Дегяди.

Микроавтобус марки "Газель", следовавший в направлении Астары, перевернулся на территории села Дегяди. В результате аварии пострадали более 10 пассажиров. Их госпитализировали в центральные районные больницы Астары и Лянкярана.

Отмечается, что в маршрутке находились около 20 пассажиров.

По факту проводится расследование.