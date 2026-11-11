https://news.day.az/society/1873580.html ДТП с микроавтобусом в Астаре, много пострадавших В Астаре микроавтобус опрокинулся после того, как водитель потерял управление. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на дороге Киджабя - Дегяди. Микроавтобус марки "Газель", следовавший в направлении Астары, перевернулся на территории села Дегяди. В результате аварии пострадали более 10 пассажиров.
ДТП с микроавтобусом в Астаре, много пострадавших
В Астаре микроавтобус опрокинулся после того, как водитель потерял управление.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, ДТП произошло на дороге Киджабя - Дегяди.
Микроавтобус марки "Газель", следовавший в направлении Астары, перевернулся на территории села Дегяди. В результате аварии пострадали более 10 пассажиров. Их госпитализировали в центральные районные больницы Астары и Лянкярана.
Отмечается, что в маршрутке находились около 20 пассажиров.
По факту проводится расследование.
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