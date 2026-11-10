https://news.day.az/unusual/1873206.html В небе над США заметили сразу три радуги - ВИДЕО В небе над США заметили сразу три радуги. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
В небе над США заметили сразу три радуги - ВИДЕО
В небе над США заметили сразу три радуги.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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