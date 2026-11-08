https://news.day.az/society/1873123.html В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО В связи с 8 Ноября - Днем Победы в различных районах Баку состоялись показательные выступления военных оркестров.
В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО
В связи с 8 Ноября - Днем Победы в различных районах Баку состоялись показательные выступления военных оркестров.
Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, перед выступлениями минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, передает Day.Az.
На праздничных концертах были исполнены военно-патриотические песни, марши, музыкальные фрагменты произведений известных азербайджанских и мировых композиторов.
Выступления военных оркестров были встречены жителями и гостями города с большим воодушевлением и аплодисментами.
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