Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО

В преддверии 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана супруга старшего лейтенанта Вюсала Магеррамова, погибшего в Отечественной войне, Метанет Магеррамова рассказала о его боевом пути, последнем звонке семье и воспоминаниях о нём детей.

Как передает Day.Az, в беседе с Trend Метанет Магеррамова рассказала, что офицер запаса Вюсал Магеррамов отправился на фронт 29 сентября 2020 года. Он принимал участие в боях на Физулинском направлении, а затем отправился в Шушу. 6 ноября Вюсал Магеррамов погиб в селе Дашалты Шушинского района.

По словам Метанет Магеррамовой, последний раз она разговаривала с супругом 3 ноября.

"Он сказал: "Мы направляемся в Шушу. Возможно, мне не удастся позвонить, не волнуйтесь". Он поручил мне заботу о детях. "Увидимся, я вернусь", - сказал он", - рассказала Метанет Магеррамова.

По ее словам, Вюсал Магеррамов был похоронен в селе Шыхакеран Масаллинского района.

Она отметила, что на момент его гибели их сыновьям было 14 и 12 лет. Дети, привыкшие всегда видеть отца рядом, тяжело переживали его отсутствие.

"Старший сын замкнулся в себе, и нам с большим трудом удалось вернуть его к прежней жизни. Младший же не показывал своей печали, переживал всё внутри. Со временем дети осознали, что отец уже не вернётся. Но он всегда остаётся с нами. Он каждый день рядом с нами, мы его не забываем", - сказала Метанет Магеррамова.

Она рассказала, что до войны её супруг работал в строительной сфере, и в частности изготавливал бетонные лестницы. По её словам, Вюсал Магеррамов также увлекался вождением автомобиля, однако этой мечте не суждено было осуществиться.

Отметим, что старший лейтенант Вюсал Магеррамов посмертно был награждён Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим орденом "Рашадат" III степени. Кроме того, он был удостоен медалей "За Родину", "За отвагу", "За освобождение Физули" и "За освобождение Шуши".

Именем Вюсала Магеррамова названы улицы в селе Хишкедере Масаллинского района, где он родился, и в городе Баку. Кроме того, в Турции действует судно, носящее его имя.