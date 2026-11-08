Мать шехида Асада Асадли рассказала о последнем звонке сына с фронта

Сын в последний раз позвонил мне 7 ноября. Было около 11 часов. Мы успели обменяться всего двумя-тремя фразами. Он сказал: "Я очень по тебе соскучился".

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье в интервью Trend рассказала мать шехида Отечественной войны Асада Асадли Саида Аббасова.

По словам матери, после окончания университета ее сын добровольно записался на участие в Отечественной войне и 30 сентября отправился на фронт.

"Мой сын погиб 9 ноября на территории Шушатепе Ходжавендского района. Известие о его гибели мы получили 17 ноября. На следующий день, 18 ноября, мы похоронили его. Уже шесть лет мы живем без нашего ребенка. Потерять ребенка очень тяжело. Все эти годы наши слезы не высыхают", - рассказала она.

Саида Аббасова также вспомнила видеообращение, которое ее сын записал на фронте. По ее словам, 2 ноября Асад посредством видеозаписи поздравил отца с днем рождения, а также обратился к матерям шехидов.

"Он говорил: "Пусть матери шехидов не думают, что кровь их детей останется неотомщенной. Если я проживу целую жизнь, то буду посещать могилы наших шехидов и поддерживать их матерей". Этим видеообращением мой сын передал послание всем семьям шехидов. А 9 ноября сам стал шехидом", - отметила С.Аббасова.

Напомним, что Отечественная война началась 27 сентября 2020 года, и за 44 дня Азербайджанская армия освободила многочисленные города, поселки и села, находившиеся под оккупацией. Освобождение города Шуша 8 ноября сыграло решающую роль в исторической Победе Азербайджана. Эта дата ежегодно отмечается в стране как День Победы.