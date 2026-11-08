Азербайджанские волонтеры провели флешмоб в честь Дня Победы - ВИДЕО

При поддержке Фонда молодежи Азербайджана и при партнерстве Министерства молодежи и спорта Союз волонтерских организаций Азербайджана (AKTI) провел флешмоб, посвященный Дню Победы. Участники акции изобразили своими силуэтами монумент Победы.

Как сообщает Day.Az, цель флешмоба - популяризация исторического значения 8 Ноября - Дня Победы и великой Победы азербайджанского народа в Отечественной войне, укрепление патриотического духа среди молодежи, а также демонстрация любви азербайджанских волонтеров к Родине и их приверженности ценностям государственности.

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