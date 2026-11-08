https://news.day.az/officialchronicle/1872995.html Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО Уверен, каждый из нас говорит себе: "Мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред!". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО
Уверен, каждый из нас говорит себе: "Мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред!".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан - сильное государство, государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения, государство, проводящее независимую политику, достойное государство.
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