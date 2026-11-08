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Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО

Уверен, каждый из нас говорит себе: "Мы должны быть такими сильными, чтобы впредь никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред!". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.