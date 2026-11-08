Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе

Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

"Сегодня мы - хозяева этой земли демонстрируем всему миру, что это наша земля. Потому что мы - народ-созидатель. В период оккупации Армения только разграбляла наши природные богатства, вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала месторождения. А мы возводим города с нуля", - отметил глава государства.