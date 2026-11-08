https://news.day.az/officialchronicle/1872983.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы. "Сегодня мы - хозяева этой земли демонстрируем всему миру, что это наша земля. Потому что мы - народ-созидатель.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе
Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
"Сегодня мы - хозяева этой земли демонстрируем всему миру, что это наша земля. Потому что мы - народ-созидатель. В период оккупации Армения только разграбляла наши природные богатства, вырубала наши леса, незаконно эксплуатировала месторождения. А мы возводим города с нуля", - отметил глава государства.
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