https://news.day.az/politics/1872968.html 8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф Искренне поздравляю моего дорогого брата, Президента Ильхама Алиева, и мужественный братский народ Азербайджана с шестой годовщиной Дня Победы. Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в социальной сети X.
8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф
Искренне поздравляю моего дорогого брата, Президента Ильхама Алиева, и мужественный братский народ Азербайджана с шестой годовщиной Дня Победы.
Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в социальной сети X.
Напомним, что Отечественная война началась 27 сентября 2020 года, и за 44 дня Азербайджанская армия освободила многочисленные города, поселки и села, находившиеся под оккупацией. Освобождение города Шуша 8 ноября сыграло решающую роль в исторической Победе Азербайджана. Эта дата ежегодно отмечается в стране как День Победы.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре