8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф

Искренне поздравляю моего дорогого брата, Президента Ильхама Алиева, и мужественный братский народ Азербайджана с шестой годовщиной Дня Победы.

Как передает Day.Az, об этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф написал на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что Отечественная война началась 27 сентября 2020 года, и за 44 дня Азербайджанская армия освободила многочисленные города, поселки и села, находившиеся под оккупацией. Освобождение города Шуша 8 ноября сыграло решающую роль в исторической Победе Азербайджана. Эта дата ежегодно отмечается в стране как День Победы.

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