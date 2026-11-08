Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы в Баку - ФОТО

В связи с Днем Победы, который отмечается 8 ноября, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и руководитель Администрации Президента Самир Нуриев посетили монумент в Парке Победы в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, государственные деятели с глубоким уважением почтили светлую память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Отметим, что с раннего утра Парк Победы посещают и граждане, отдавая дань уважения памяти шехидов.

Напомним, что Отечественная война началась 27 сентября 2020 года, и за 44 дня Азербайджанская армия освободила многочисленные города, поселки и села, находившиеся под оккупацией. Освобождение Шуши 8 ноября сыграло решающую роль в исторической Победе Азербайджана. Эта дата ежегодно отмечается в стране как День Победы.

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