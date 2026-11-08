Данные о количестве услуг, оказанных семьям шехидов и ветеранам

В период после 44-дневной Отечественной войны, в которой Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала грандиозную Победу, по поручению главы государства был реализован широкомасштабный пакет социальной поддержки для членов семей шехидов и участников войны. В рамках этого пакета социальной поддержки Министерство труда и социальной защиты населения в послевоенный период в 5 раз расширило программу предоставления жилья семьям шехидов и лицам с инвалидностью вследствие войны. За этот период лицам этой категории предоставлено 7500 квартир и частных домов, а лицам с инвалидностью вследствие войны - 586 автомобилей. В общей сложности за прошедший период было предоставлено более 16 тысяч квартир, лицам с инвалидностью вследствие войны - более 7700 автомобилей.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты.

В послевоенный период 106 тысячам членов семей шехидов и ветеранов войны было оказано 120 тысяч услуг по назначению ежемесячных социальных выплат, а 26 тысячам человек назначены единовременные выплаты.

"За шесть лет, прошедших со дня нашей Победы, была обеспечена занятость 31 тысячи членов семей шехидов и участников войны, в том числе 13,9 тысячи человек были охвачены программой самозанятости. Важным направлением мер социальной поддержки является обеспечение лиц с инвалидностью вследствие войны средствами реабилитации. За указанный период Министерство труда и социальной защиты населения предоставило 110 тысяч средств реабилитации 2527 лицам с инвалидностью вследствие войны. В частности, 500 военнослужащих, потерявших конечности на войне, были обеспечены 626 высокотехнологичными протезами последнего поколения. Благодаря этим протезам, отличающимся активной функциональностью, они получили возможность вернуться к полноценной жизни", - говорится в сообщении.

За этот период 11 тысячам членов семей шехидов и участникам войны было оказано 118 тысяч услуг по социально-психологической поддержке и реабилитации.

В период после Отечественной войны, завершившейся нашей исторической Победой, более 450 гази восстановили здоровье и избавились от инвалидности. В настоящее время продолжается работа по реабилитации остальных гази.

За последнее время 40 членов семей шехидов и лиц с инвалидностью вследствие войны, а также их дети были привлечены к обучению в Центре инклюзивного развития и творчества DOST и его филиалах при Министерстве, велась работа по поддержке развития их творческого потенциала и интеграции в общество. В Центре профессионально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью Агентства социальных услуг 118 лицам с инвалидностью вследствие войны были предоставлены услуги профессиональной и социальной реабилитации.

"В общей сложности в послевоенный период указанный пакет социальной поддержки охватил 132 тысячи человек, 449 тысячам лиц из этой категории были предоставлены услуги, ориентированные на поддержку", - отмечается в сообщении.