Руководство Минобороны почтило память Общенационального лидера и шехидов - ФОТО

По случаю 8 Ноября - Дня Победы руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики почтил память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.