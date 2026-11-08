Руководство Минобороны почтило память Общенационального лидера и шехидов - ФОТО
По случаю 8 Ноября - Дня Победы руководящий состав Министерства обороны Азербайджанской Республики почтил память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
"Сначала руководящий состав Министерства обороны побывал на Аллее почетного захоронения, где были возложены венок и цветы на могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева, почтена его светлая память. Затем были возложены цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.
На церемонии почтения памяти, состоявшейся на Военном мемориальном кладбище, в сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Память шехидов была почтена минутой молчания. Были возложены цветы на могилы шехидов, а к мемориалу - венок в знак почтения памяти героев.
Затем был посещён Парк Победы, возложены венок и цветы к мемориалу, почтена светлая память героев, отдавших жизнь за Родину.
Во время посещения министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членами семей шехидов и их близкими, поинтересовался их заботами и нуждами.
В ходе встречи члены семей шехидов выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой и руководству Министерства обороны за оказываемое внимание, заботу и всестороннюю поддержку", - говорится в информации ведомства.
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