https://news.day.az/world/1872964.html Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии - ВИДЕО На западе Японии у префектуры Сидзуока зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его данным, очаг находился на глубине 40 км. Агентство Kyodo передает, что из-за толчков более 20 человек получили ушибы и ссадины.
Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии - ВИДЕО
На западе Японии у префектуры Сидзуока зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, очаг находился на глубине 40 км. Агентство Kyodo передает, что из-за толчков более 20 человек получили ушибы и ссадины. В ж/д сообщении, в том числе в движении скоростных поездов "Синкансэн", произошел сбой.
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