https://news.day.az/officialchronicle/1872987.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание Те, кто сидел в этом здании (здание бывшей исполнительной власти в Ханкенди - ред.) - военные преступники, понесли заслуженное наказание. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание
Те, кто сидел в этом здании (здание бывшей исполнительной власти в Ханкенди - ред.) - военные преступники, понесли заслуженное наказание.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.
"Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто", - подчеркнул глава государства.
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