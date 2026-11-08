Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание

Те, кто сидел в этом здании (здание бывшей исполнительной власти в Ханкенди - ред.) - военные преступники, понесли заслуженное наказание.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

"Они хотели приехать в Баку на танках, хотели пить чай в Баку. Они выступали с высокомерными заявлениями, потому что заручились покровительством некоторых сил и считали, что будут вечно проводить оккупационную политику. Но мы им показали, кто есть кто", - подчеркнул глава государства.