Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией

Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

"Безусловно, многолетняя работа по строительству армии, повышению профессионального уровня и боеспособности Вооруженных сил, регулярное проведение военных учений, а также оснащение армии современной военной техникой и вооружением сыграли важную роль в достижении Победы. Но главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров. Путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией. В период оккупации я неоднократно открыто заявлял на различных мероприятиях, что Азербайджан не смирится с оккупацией, несмотря на то, что стоящие за Арменией страны хотели заставить нас смириться с этой оккупацией. Они неоднократно заявляли, что у этого конфликта нет военного решения. Неоднократно предпринимали различные провокации, чтобы подтолкнуть нас к неприемлемым уступкам. Широкомасштабная кампания очернения, клеветы и лжи против Азербайджана, все провокации, направленные на дискредитацию Азербайджанского государства, народа и руководства, не дали никаких результатов. Я неоднократно заявлял, что мы никогда не смиримся с оккупацией, и если Армения добровольно не покинет оккупированные земли, мы восстановим свою территориальную целостность военным путем.

К сожалению, они не прислушались к моим словам. В результате наш народ, объединившись в единый кулак, на поле боя сломал хребет врагу, восстановил историческую справедливость, наше достоинство и международное право", - сказал глава государства.