Инфантино отказался от расширения чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино отказался от идеи расширять количество участников чемпионата мира по футболу, сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Матч ТВ.

По информации издания, он сообщил членам президиума, что не будет настаивать на расширении мундиаля и клубного чемпионата мира. В июле Инфантино заявил, что ФИФА может расширить чемпионат мира до 64 команд.

Затем ФИФА объявила о планах создать компанию FIFA Forward Enterprise, которая должны была объединить коммерческую деятельность ФИФА, а также деятельность по организации турниров, и пригласила частных инвесторов приобрести доли в ней. Предложение вызвало негативную реакцию Союза европейских футбольных ассоциаций, который заявил об угрозе бойкота турниров ФИФА, если инициативу не отзовут. Позже ФИФА опубликовала заявление Инфантино, в котором он признал, что проект вызвал разногласия, а также заявил, что предложение не будет реализовано.

Инфантино занимает пост главы ФИФА с 2016 года, ранее он объявил о намерении переизбраться на должность в 2027‑м. Выборы президента ФИФА состоятся весной следующего года в Марокко.