Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага

В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

"В этих населенных пунктах был поднят Флаг Азербайджана, в результате чего в ночь с 9 на 10 ноября Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Таким образом, территории, еще не освобожденные на тот момент на поле боя, также были возвращены Азербайджану - без единого выстрела, без каких-либо потерь.

44-дневная Отечественная война - наша славная история. Мы по праву гордимся этой Победой. Весь азербайджанский народ гордится. Будущие поколения также будут гордиться. Эта славная история будет вечно жить в наших сердцах.

В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества. Армения создала на оккупированных территориях несколько укреплений. В некоторых местах было возведено 6-7 линий обороны. Все территории были заминированы. Колючая проволока, укрепления, выгодные позиции, холмы, горы - все это создавало для нас большие трудности. Армянская сторона была уверена, что Азербайджан не сможет освободить свои земли военным путем или же что кто-то не позволит нам это сделать. Они просчитались, и азербайджанский народ еще раз продемонстрировал всему миру свое величие. Наши солдаты и офицеры, стремясь прорвать линии обороны, неустанно шли вперед, получали ранения, погибали, отдавая жизнь за Родину. Вперед нас вел наш национальный дух", - сказал глава государства.