https://news.day.az/society/1873016.html Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. В отдельных местах они будут носить интенсивный характер, возможны грозы. Северо-западный ветер усилится.

Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ

Общество, 8 ноября 2026 13:12 (UTC +04:00) 376
Завтра в Баку пойдет дождь

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. В отдельных местах они будут носить интенсивный характер, возможны грозы. Северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла, днем - 8-11 градусов. Атмосферное давление повысится с 764 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами также ожидаются осадки, которые в отдельных местах будут интенсивными. В горных районах возможен снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 11-15 градусов. В горных районах ночью ожидается 2-6 градусов мороза, днем - 0-2 градуса мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az

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