Канцлер Германии Фридрих Мерц побил новый антирекорд - его работу не одобряют порядка 82 процентов опрошенных немцев. Об этом сообщает газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Еще никогда Мерц и его правительство не получали столь низких оценок", - отмечается в материале издания. Таким образом, его антирейтинг вырос на 2 процентных пункта с начала октября, а положительно его работу оценивает только 13 процентов опрошенных граждан ФРГ.

Уточняется, что исторически низкие рейтинги также получило правительство, которое возглавляет действующий канцлер. Правит страной коалиция Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).