Партия националистического движения Турции поздравила Азербайджан с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО

Партия националистического движения Турции (МНР) поздравила Азербайджан с Днем Победы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикациях, размещенных на страницах МНР в социальных сетях.

"Поздравляем с Победой, достигнутой 8 ноября 2020 года. В 6-ю годовщину Победы мы с глубоким уважением чтим дорогую память шехидов и выражаем признательность ветеранам", - говорится в публикации.

В видеоролике, опубликованном под заголовком "С 8 Ноября - Днем Победы Азербайджана!"", приводятся слова председателя МНР Девлета Бахчели: "Карабах - тюркский, Карабах свободен, Карабах - Азербайджан. Карабах - стальное запястье тюрка. Мы - два государства, одна нация. Мы - одна душа в двух разных телах. Мы - тюркский народ".