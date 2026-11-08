https://news.day.az/azerinews/1873030.html Xocalıya qayıdışım Qələbənin ən gözəl nümunəsidir – Kənan Hümbətov 44 günlük Vətən müharibəsində Qələbə xəbərini ailəmlə birlikdə televizor qarşısında eşitdim. Bu, mənim üçün dünyada ən gözəl xəbərlərdən biri idi. Bunu Trend-ə açıqlamasında Xocalı rayonunun Kosalar kənd sakini Kənan Hümbətov deyib. O bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin çıxışını ailəsi ilə birlikdə izləyərkən böyük sevinc hissi yaşayıb:

Xocalıya qayıdışım Qələbənin ən gözəl nümunəsidir – Kənan Hümbətov

Azərbaycanca, 8 ноября 2026 14:17 (UTC +04:00) 383
Xocalıya qayıdışım Qələbənin ən gözəl nümunəsidir – Kənan Hümbətov

44 günlük Vətən müharibəsində Qələbə xəbərini ailəmlə birlikdə televizor qarşısında eşitdim. Bu, mənim üçün dünyada ən gözəl xəbərlərdən biri idi.

Bunu Trend-ə açıqlamasında Xocalı rayonunun Kosalar kənd sakini Kənan Hümbətov deyib.

O bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin çıxışını ailəsi ilə birlikdə izləyərkən böyük sevinc hissi yaşayıb:

"Mən həmin vaxt evdə idim, ailəmlə bir yerdə televizorun qarşısında Prezident İlham Əliyevin çıxışına qulaq asırdım. Elə orada da Qələbə xəbərini eşitdik. Mənim üçün bundan gözəl xəbər ola bilməzdi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin. Allah Prezidentimizi qorusun!"

 

K.Hümbətov qeyd edib ki, artıq iki ildir doğma Xocalı rayonunun Kosalar kəndində yaşayır:

"Bu gün doğma Qarabağımızda yaşamaq həmin Qələbənin ən gözəl nümunələrindən biridir".

Xatırladaq ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan və 44 gün davam edən Vətən müharibəsi Azərbaycanın Qələbəsi ilə başa çatıb. 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması Azərbaycanın Vətən müharibəsində tarixi Qələbəsinin mühüm hadisələrindən biri olub. 2020-ci il dekabrın 3-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Sərəncamla noyabrın 8-i Azərbaycanda Zəfər Günü elan edilib.

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Tesla сократит производство Cybertruck 7 ноября 12:32 (UTC+04), Автоновости 735
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам 7 ноября 12:26 (UTC+04), Общество 742
Али Аташов завоевал "бронзу" чемпионата мира по ММА 7 ноября 12:19 (UTC+04), Спорт 677
В колумбийской прессе осветили День Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 12:12 (UTC+04), Политика 4 114
Дорожная полиция обратилась к велосипедистам - ВИДЕО 7 ноября 12:10 (UTC+04), Общество 762
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Ханкендинского стадиона - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 12:03 (UTC+04), Официальная хроника 15 158
Историческое здание мэрии Лимы подсвечено цветами флага Азербайджана - ФОТО 7 ноября 12:00 (UTC+04), Общество 2 887
Трамп анонсировал новые телефонные переговоры с Россией и Украиной - ВИДЕО 7 ноября 11:57 (UTC+04), В мире 1 521
Руководство Совета по медиа и вещанию Азербайджана приняло участие в 7-м Всемирном медиасаммите в Китае - ФОТО 7 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 809
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 7 ноября 11:52 (UTC+04), Туризм
При поддержке Банка ABB прошла первая специализированная международная выставка недвижимости и инвестиций - ФОТО (R) 7 ноября 11:40 (UTC+04), Экономика 1 678
Стало известно, сколько нефти и газа добыли на «Чираге» за годы эксплуатации 7 ноября 11:31 (UTC+04), Экономика 1 695
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемониях закладки фундаментов зданий Библиотеки и Инновационного центра Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 11 494
В Германии заявили о невозможности передачи Украине систем Patriot 7 ноября 11:16 (UTC+04), В мире 1 571
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отделения скорой медицинской помощи Клиники Карабахского университета - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 11:05 (UTC+04), Официальная хроника 12 595
ASAN Xidmət не будет работать в эти дни 7 ноября 10:57 (UTC+04), Общество 1 544
Футуристическая система перевозки автомобилей от General Motors из 70-х - ВИДЕО 7 ноября 10:50 (UTC+04), Автоновости 776
В Международном аэропорту Гейдар Алиев в преддверии Дня Победы состоялось мероприятие - ФОТО 7 ноября 10:38 (UTC+04), Общество 777
Сельджан Махсудова вышла в финал чемпионата мира 7 ноября 10:35 (UTC+04), Спорт 716
Поножовщина в Газахском районе 7 ноября 10:23 (UTC+04), Общество 819
В Лондоне отмечен 8 Ноября - День Победы - ФОТО 7 ноября 10:17 (UTC+04), Политика 1 610
В Индонезии организован прием по случаю Дня Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 10:12 (UTC+04), Политика 1 598
Азербайджанская нефть выросла в цене 7 ноября 10:10 (UTC+04), Экономика 1 625
В Парагвае задержали экс-президента страны Пенью 7 ноября 10:03 (UTC+04), В мире 1 602
Dominikan Respublikasında Zəfər Günü münasibətilə konsert təşkil edilib - FOTO 7 ноября 10:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 589
Необычный участник дорожного движения появился на проспекте в Баку - ВИДЕО 7 ноября 09:55 (UTC+04), Общество 995
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Шушинского государственного центра профессионального образования - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 09:49 (UTC+04), Официальная хроника 11 947
На дорогах ухудшится видимость - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 7 ноября 09:42 (UTC+04), Общество 737
Смартфоны Samsung лишили важной детали 7 ноября 09:40 (UTC+04), Наука и технологии 787
General Motors объявил отзыв машин 7 ноября 09:29 (UTC+04), Автоновости 791
США нанесли удар по иранскому острову Кешм 7 ноября 09:14 (UTC+04), В мире 1 843
Московский классический театр представит в Баку спектакль "Мастер и Маргарита" - ВИДЕО 7 ноября 09:10 (UTC+04), Культура 817
Стадион в Ханкенди окрасился в цвета флага Азербайджана ко Дню Победы - ВИДЕО 7 ноября 09:00 (UTC+04), Спорт 775
Трамп объявил о кадровых перестановках 7 ноября 08:47 (UTC+04), В мире 1 718
США нанесли удары по системам ПВО Ирана 7 ноября 08:39 (UTC+04), В мире 1 758
Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по TRIPP 7 ноября 08:30 (UTC+04), Политика 5 361
ВОЗ сообщила о распространении нового штамма коронавируса 7 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 829
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