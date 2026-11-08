Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО

Бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 8 ноября - Днем Победы.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Мевлют Чавушоглу отметил, что Азербайджан, освободив Карабах от оккупации, вписал новую страницу в историю. Он поздравил страну с шестой годовщиной славной Победы.

"С уважением и благодарностью приветствуем героев этой великой Победы, с почтением вспоминаем дорогих шехидов. Пусть победы сопутствуют тебе и впредь, а твой славный флаг вечно развевается над освобождёнными землями, дорогой Азербайджан!" - говорится в публикации.