https://news.day.az/politics/1873031.html Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО Бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 8 ноября - Днем Победы. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X. Мевлют Чавушоглу отметил, что Азербайджан, освободив Карабах от оккупации, вписал новую страницу в историю.
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО
Бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с 8 ноября - Днем Победы.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Мевлют Чавушоглу отметил, что Азербайджан, освободив Карабах от оккупации, вписал новую страницу в историю. Он поздравил страну с шестой годовщиной славной Победы.
"С уважением и благодарностью приветствуем героев этой великой Победы, с почтением вспоминаем дорогих шехидов. Пусть победы сопутствуют тебе и впредь, а твой славный флаг вечно развевается над освобождёнными землями, дорогой Азербайджан!" - говорится в публикации.
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