Сельджан Махсудова заняла шестое место на чемпионате мира в Китае

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова заняла шестое место в индивидуальных прыжках на батуте на чемпионате мира, который проходит в китайском Нанкине.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в финальных соревнованиях спортсменка набрала 56,580 балла, опередив представительниц Италии и Японии. Победительницей стала китаянка Жу Шуейинь.

Таким образом, Махсудова завершила нынешний чемпионат мира на одну позицию ниже, чем годом ранее, когда заняла пятое место.

Напомним, накануне Сельджан вместе со своим братом Магсудом Махсудовым завоевала серебряную медаль в смешанных синхронных прыжках на батуте.

Еще две награды сборная Азербайджана выиграла в тамблинге. Мужская команда в третий раз подряд стала чемпионом мира, а Тофик Алиев завоевал серебро в индивидуальных соревнованиях. Для него эта награда стала первой в карьере на мировых первенствах в личном зачете.

Таким образом, в активе Азербайджана на чемпионате мира в Нанкине три медали - одна золотая и две серебряные.