https://news.day.az/politics/1873037.html МИД Северного Кипра поздравил Азербайджан с Днем Победы Министерство иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) поздравило Азербайджан с шестой годовщиной Дня Победы. Как передает Day.Az, в публикации, размещенной на официальных страницах министерства в социальных сетях, говорится:
МИД Северного Кипра поздравил Азербайджан с Днем Победы
Министерство иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) поздравило Азербайджан с шестой годовщиной Дня Победы.
Как передает Day.Az, в публикации, размещенной на официальных страницах министерства в социальных сетях, говорится:
"От всей души поздравляем героическую армию и народ Азербайджана с 8 ноября - Днём Победы, символизирующим освобождение оккупированных территорий братской страны".
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