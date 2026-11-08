https://news.day.az/azerinews/1873039.html Zəfərimizin qəhrəmanları ehtiramla anılır – Hərbi Memorial Məzarlıqdan FOTOREPORTAJ Bu gün - 8 Noyabr Zəfər Günü münasibətilə əhali, şəhid ailələri və qazilər Hərbi Memorial Məzarlığı ziyarət edirlər. Ziyarətə gələnlər Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri düzür, onların əziz xatirəsini ehtiramla yad edirlər.
Zəfərimizin qəhrəmanları ehtiramla anılır – Hərbi Memorial Məzarlıqdan FOTOREPORTAJ
Bu gün - 8 Noyabr Zəfər Günü münasibətilə əhali, şəhid ailələri və qazilər Hərbi Memorial Məzarlığı ziyarət edirlər.
Ziyarətə gələnlər Vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin məzarları üzərinə gül dəstələri düzür, onların əziz xatirəsini ehtiramla yad edirlər.
Məzarlıqda Zəfər Gününün 6-cı ildönümü ilə əlaqədar şəhidlərin xatirəsi anılır, Vətən müharibəsində qazanılan tarixi Qələbənin qəhrəmanları minnətdarlıqla yad olunur.
Qeyd edək ki, 8 Noyabr Azərbaycanda Zəfər Günü kimi qeyd edilir. 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın Vətən müharibəsində tarixi Qələbəsinin həlledici məqamlarından biri olub.
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