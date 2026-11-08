В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
8 ноября в Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, а члены турецкой делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Президенты сделали официальное фото.
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