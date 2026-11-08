https://news.day.az/society/1873033.html В Губе столкнулись ГАЗ и Haval, есть пострадавшие В Губинском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла 8 ноября примерно в 11:00 на дороге Губа-Гечреш. В результате столкновения автомобилей "ГАЗ-5204" и Haval пострадали 3 человека. Пострадавшие доставлены в больницу. В результате происшествия погибших нет. По факту проводится расследование.
В Губе столкнулись ГАЗ и Haval, есть пострадавшие
В Губинском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла 8 ноября примерно в 11:00 на дороге Губа-Гечреш.
В результате столкновения автомобилей "ГАЗ-5204" и Haval пострадали 3 человека.
Пострадавшие доставлены в больницу. В результате происшествия погибших нет.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре