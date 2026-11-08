https://news.day.az/society/1873033.html

В Губе столкнулись ГАЗ и Haval, есть пострадавшие

В Губинском районе произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла 8 ноября примерно в 11:00 на дороге Губа-Гечреш. В результате столкновения автомобилей "ГАЗ-5204" и Haval пострадали 3 человека. Пострадавшие доставлены в больницу. В результате происшествия погибших нет. По факту проводится расследование.