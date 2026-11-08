https://news.day.az/officialchronicle/1873043.html В Шуше проходит встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате «один на один» В Шуше проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Шуше проходит встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате «один на один»
В Шуше проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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