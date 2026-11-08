Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО

В ходе 44-дневной Отечественной войны, пока наши военнослужащие противостояли врагу непосредственно на поле боя, в тылу также шла напряжённая борьба за спасение их жизней. В больницах, расположенных вблизи зоны боевых действий, врачи круглосуточно работали, прилагая все усилия для спасения тяжелораненых. Порой они часами не отходили от операционных столов, оказывая медицинскую помощь поступавшим один за другим раненым.

Как передает Day.Az, в преддверии 8 Ноября - Дня Победы Trend побеседовал с врачом-хирургом Аязом Ягубовым, который во время Отечественной войны принимал участие в лечении раненых военнослужащих в Агджабединском районе. Он рассказал о том, как с первых дней войны отправился в прифронтовую зону, о лечении тяжелораненых, событиях, оставивших след в его памяти, а также о том, как встретил известие о Победе.

"Мы обратились с просьбой об отправке на фронт, но нам сказали подождать"

Врач-хирург сообщил, что 27 сентября 2020 года, в день начала войны, находился дома и узнал о происходящем через социальные сети. В тот же день тяжёлым ударом для его семьи стало известие о гибели родственника - лётчика Аббаса Гасымова.

"Это было воскресенье, мы находились дома. Просматривали социальные сети и узнали о начале войны. Вечером получили известие о гибели нашего родственника, лётчика Аббаса Гасымова.

Мы пришли на работу и сообщили о своём желании отправиться на фронт, но нам сказали подождать. 2-3 октября нам разрешили отправиться в прифронтовую зону. Меня направили в больницу Агджабеди. Это медицинское учреждение изначально было построено в виде павильона и являлось одной из ближайших к фронту больниц", - рассказал он.

По словам Аяза Ягубова, начиная с 6-7 октября в больницу стали интенсивнее доставлять тяжелораненых. В отдельные дни количество поступавших раненых достигало 30-40, а иногда даже 50 человек.

"Судьба военнослужащего по имени Тарверди навсегда в моей памяти"

Аяз Ягубов отметил, что хорошо помнит первые моменты поступления раненых военнослужащих в больницу. Большинство ранений были осколочными. В частности, доставляли военнослужащих с тяжёлыми ранениями брюшной полости, грудной клетки, головы.

"Конечно, я помню моменты, когда к нам впервые начали доставлять раненых военнослужащих. Чаще всего это были осколочные ранения. Было много раненых в брюшную полость, грудную клетку и голову. Позже мы привлекли к лечению военнослужащих с переломами также травматологов. Осколки серьёзно повреждали кости ног. Мы провели множество операций. Среди пациентов был один военнослужащий по имени Тарверди, которого я не могу забыть. Он получил осколочные ранения головы и брюшной полости. Я оперировал его брюшную полость и грудную клетку. Позже, когда я вернулся с передовой, увидел этого пациента в больнице. Врачи увозили его. К сожалению, несмотря на все предпринятые меры, спасти его жизнь не удалось", - вспоминает врач.

По его словам, количество поступавших в больницу раненых менялось в зависимости от интенсивности боевых действий. Раненых доставляли в Агджабеди и из больницы Ахмедбейли, расположенной на Физулинском направлении.

"Ежедневно мы принимали не менее 20-30 раненых. Иногда это число достигало 40. Пациентов, состояние которых позволяло транспортировать их, отправляли в Баку для оказания первичной специализированной медицинской помощи. В целом эвакуация и организация медицинской помощи в системе здравоохранения были налажены на высоком уровне", - добавил Аяз Ягубов.

"После атаки беспилотника в больнице осталось только два хирурга"

Аяз Ягубов рассказал, что за время работы в Агджабеди ему пришлось столкнуться и с опасными ситуациями. По его словам, в Агджабеди находилась старая больница, которая подверглась атаке армянского беспилотника.

"Однажды утром я обнаружил, что в больнице осталось только два хирурга. Там были я и врач-резидент по имени Ниджат. Я спросил коллегу, что же будем делать. Сам себе ответил: будем делать всё, что потребуется. Я также позвонил другим врачам, чтобы они помогли нам. Несмотря на сложные условия, мы продолжали работать", - рассказал он.

Аяз Ягубов подчеркнул, что в тот период их главной целью было оказание раненым военнослужащим медицинской помощи максимально высокого уровня. Для проведения операций также привлекали врачей различных специальностей.

"Мы хотели, чтобы впоследствии могли с чистой совестью смотреть в глаза своим детям"

Врач также вспомнил о деятельности людей, которые в период войны оказывали помощь на добровольных началах.

"Мы хотели, чтобы впоследствии могли с чистой совестью смотреть в глаза своим детям. Тогда моим детям было 12-13 лет. Я хотел, чтобы, повзрослев, они могли сказать: наш отец тоже сделал хотя бы что-то для своего народа, для Родины. Для нас главным было спасение жизней раненых", - сказал он.

"Проблемы с памятью у ветеранов - одно из тяжёлых последствий войны"

Аяз Ягубов сообщил, что и после окончания войны врачи продолжали интересоваться состоянием раненых военнослужащих. По его словам, у некоторых военнослужащих, получивших во время боевых действий баротравму, впоследствии наблюдаются проблемы с памятью.

"Было много тех, кто получил баротравму (травму, возникающую в результате воздействия мощной ударной волны при взрыве, которая повреждает уши, лёгкие и другие органы). В результате сотрясения головного мозга некоторые военнослужащие не помнят определённые события. Иногда, увидев человека, они вновь вспоминают его и узнают. Буквально вчера к нам приходил один ветеран. Когда видишь подобные случаи, сердце сжимается от боли", - рассказал он.

"Известие о Победе мы встретили с огромной радостью"

Аяз Ягубов рассказал, что известие о Победе получил уже после возвращения из Агджабеди, находясь в Баку. По его словам, 3 ноября ему пришлось вернуться из-за болезни сына.

"Известие о Победе я получил здесь. Мы уже знали о продвижении нашей армии. Были готовы. Что может быть радостнее этого? Когда мне было 19-20 лет, Карабах был оккупирован. Увидеть освобождение этих земель, стать свидетелем осуществления этой мечты - огромное счастье", - сказал он.