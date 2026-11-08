https://news.day.az/azerinews/1873049.html Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə paylaşım etdi - FOTO Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik paylaşımı edib. Day.Az xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib. R.T. Ərdoğan Qarabağın 30 illik işğaldan azad edilməsinin 6-cı ildönümünü və Azərbaycanın Zəfər Gününü ən səmimi duyğularla təbrik etdiyini bildirib.
Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə paylaşım etdi - FOTO
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik paylaşımı edib.
Day.Az xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
R.T. Ərdoğan Qarabağın 30 illik işğaldan azad edilməsinin 6-cı ildönümünü və Azərbaycanın Zəfər Gününü ən səmimi duyğularla təbrik etdiyini bildirib.
Türkiyə Prezidenti Vətən uğrunda canından keçən bütün şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edib.
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