https://news.day.az/officialchronicle/1873052.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан".
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан".
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