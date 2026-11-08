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В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО

В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Официальный визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан".