Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО

Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона.

Как передает Day.Az, об этом сказал главный редактор газеты Azernews Эльнур Энвероглу в программе в эфире телеканала TVNET.

"Турция как братская страна Азербайджана всегда воспринимала вопросы территориальной целостности и суверенитета Азербайджана как свои собственные. Сегодня мы также видим это в контексте братства и сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. Поэтому присутствие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджане вполне ожидаемо и закономерно.

Давайте вспомним Шушинскую декларацию. В 2021 году, то есть через год после освобождения Карабаха, между Турцией и Азербайджаном произошло историческое событие, определившее двусторонние отношения и союзнический статус двух стран. Мы называем это Шушинской декларацией. Безопасность Карабаха и его территориальная целостность являются важной частью братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Сегодня между двумя странами существует очень тесный стратегический союз", - сказал он.

По его словам, этот союз выходит за рамки обычных братских отношений.

"Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона. Кроме того, Турция всегда была рядом с Азербайджаном как братская страна. И я считаю, что нынешнее присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку спустя шесть лет вновь является наглядным подтверждением этого", - сказал Энвероглу.