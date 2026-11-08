Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО
Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона.
Как передает Day.Az, об этом сказал главный редактор газеты Azernews Эльнур Энвероглу в программе в эфире телеканала TVNET.
"Турция как братская страна Азербайджана всегда воспринимала вопросы территориальной целостности и суверенитета Азербайджана как свои собственные. Сегодня мы также видим это в контексте братства и сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. Поэтому присутствие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджане вполне ожидаемо и закономерно.
Давайте вспомним Шушинскую декларацию. В 2021 году, то есть через год после освобождения Карабаха, между Турцией и Азербайджаном произошло историческое событие, определившее двусторонние отношения и союзнический статус двух стран. Мы называем это Шушинской декларацией. Безопасность Карабаха и его территориальная целостность являются важной частью братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Сегодня между двумя странами существует очень тесный стратегический союз", - сказал он.
По его словам, этот союз выходит за рамки обычных братских отношений.
"Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона. Кроме того, Турция всегда была рядом с Азербайджаном как братская страна. И я считаю, что нынешнее присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку спустя шесть лет вновь является наглядным подтверждением этого", - сказал Энвероглу.
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